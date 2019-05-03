Futbolda haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 31'inci, Spor Toto 1. Lig'e ise 32'nci hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 2018-2019 sezonu, play-off'lar hariç 34'üncü hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
Yarın:
16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
5 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
19.30 Adanaspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)
Yarın:
17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)
17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)
19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)
5 Mayıs Pazar:
17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)
19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
15.30 Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği (Tarsus İlçe)
15.30 Bandırmaspor Baltok-Fethiyespor (Bandırma 17 Eylül)
15.30 Fatih Karagümrük-Tokatspor (Vefa)
15.30 Etimesgut Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
15.30 Pendikspor-Kahramanmaraşspor (Pendik)
15.30 Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (Şanlıurfa GAP)
15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Menemen Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.30 BAK Spor-Kırklarelispor (Ankara OSTİM)
Beyaz Grup
Yarın:
15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sancaktepe Belediyespor (Bodrum İlçe)
15.30 Kastamonuspor 1966-Gümüşhanespor (Gazi)
15.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
15.30 Keçiörengücü-Manisaspor (Ankara Aktepe)
15.30 İnegölspor-Ankara Demirspor (İnegöl İlçe)
15.30 Niğde Anadolu-Hacettepe (Niğde 5 Şubat)
15.30 Bayrampaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.30 Sarıyer-UTAŞ Uşakspor (Yusuf Ziya Öniş)
TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.30 Körfezspor-Nazilli Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
15.30 Erzin Belediyespor-Artvin Hopaspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Kozan Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
15.30 Yomraspor-Tire 1922 (Yomra İlçe)
15.30 Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor (Batman Yeni Şehir)
15.30 Hekimoğlu Trabzon-Karbel Karaköprü Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.30 Şile Yıldızspor-Silivrispor (Stat henüz açıklanmadı)
15.30 Erbaaspor-Gebzespor (Erbaa İlçe)
2. Grup
Yarın:
15.30 Düzcespor-Van Büyükşehir Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
15.30 Yeni Orduspor-Esenler Erokspor (Ordu 19 Eylül)
15.30 Elaziz Belediyespor-Karşıyaka (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
15.30 Pazarspor-Kızılcabölükspor (Pazar İlçe)
15.30 Bergama Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
15.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Kırşehir Belediyespor (Ziya Altınoğlu)
15.30 Adıyaman 1954-Alibeyköyspor (Adıyaman Atatürk)
15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Kemerspor 2003 (Maltepe Hasan Polat)
15.30 Ofspor-Osmaniyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
3. Grup
Yarın:
14.30 Bayburt İl Özel İdare-Muğlaspor (Bayburt Genç Osman)
15.30 Payasspor-Anagold 24 Erzincanspor (Payas İlçe)
15.30 Cizrespor-Karacabey Belediyespor (Cizre İlçe)
15.30 Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor (Diyarbakır)
15.30 Yeni Çorumspor-Ankara Adliyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.30 Bucaspor-Halide Edip Adıvarspor (Yeni Buca)
15.30 Serik Belediyespor-Turgutluspor (Serik İsmail Oğan)
15.30 Bağcılarspor-Gölcükspor (Bağcılar Mahmutbey)
15.30 Kocaelispor-1461 Trabzon (Kocaeli)
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