Futbolda haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 31'inci, Spor Toto 1. Lig'e ise 32'nci hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 2018-2019 sezonu, play-off'lar hariç 34'üncü hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Süper Lig



Bugün:



20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)



Yarın:



16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)



16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



5 Mayıs Pazar:



16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)



16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)



19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)



6 Mayıs Pazartesi:



20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)



20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)



Spor Toto 1. Lig



Bugün:



19.30 Adanaspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)



Yarın:



17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)



17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)



19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)



5 Mayıs Pazar:



17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)



19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)



19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)



TFF 2. Lig



Kırmızı Grup



Yarın:



15.30 Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği (Tarsus İlçe)



15.30 Bandırmaspor Baltok-Fethiyespor (Bandırma 17 Eylül)



15.30 Fatih Karagümrük-Tokatspor (Vefa)



15.30 Etimesgut Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)



15.30 Pendikspor-Kahramanmaraşspor (Pendik)



15.30 Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (Şanlıurfa GAP)



15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Menemen Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



15.30 BAK Spor-Kırklarelispor (Ankara OSTİM)



Beyaz Grup



Yarın:



15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sancaktepe Belediyespor (Bodrum İlçe)



15.30 Kastamonuspor 1966-Gümüşhanespor (Gazi)



15.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



15.30 Keçiörengücü-Manisaspor (Ankara Aktepe)



15.30 İnegölspor-Ankara Demirspor (İnegöl İlçe)



15.30 Niğde Anadolu-Hacettepe (Niğde 5 Şubat)



15.30 Bayrampaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Bayrampaşa Çetin Emeç)



15.30 Sarıyer-UTAŞ Uşakspor (Yusuf Ziya Öniş)



TFF 3. Lig



1. Grup



Yarın:



15.30 Körfezspor-Nazilli Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)



15.30 Erzin Belediyespor-Artvin Hopaspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)



15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Kozan Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)



15.30 Yomraspor-Tire 1922 (Yomra İlçe)



15.30 Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor (Batman Yeni Şehir)



15.30 Hekimoğlu Trabzon-Karbel Karaköprü Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)



15.30 Şile Yıldızspor-Silivrispor (Stat henüz açıklanmadı)



15.30 Erbaaspor-Gebzespor (Erbaa İlçe)



2. Grup



Yarın:



15.30 Düzcespor-Van Büyükşehir Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)



15.30 Yeni Orduspor-Esenler Erokspor (Ordu 19 Eylül)



15.30 Elaziz Belediyespor-Karşıyaka (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)



15.30 Pazarspor-Kızılcabölükspor (Pazar İlçe)



15.30 Bergama Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Bergama 14 Eylül)



15.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Kırşehir Belediyespor (Ziya Altınoğlu)



15.30 Adıyaman 1954-Alibeyköyspor (Adıyaman Atatürk)



15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Kemerspor 2003 (Maltepe Hasan Polat)



15.30 Ofspor-Osmaniyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)



3. Grup



Yarın:



14.30 Bayburt İl Özel İdare-Muğlaspor (Bayburt Genç Osman)



15.30 Payasspor-Anagold 24 Erzincanspor (Payas İlçe)



15.30 Cizrespor-Karacabey Belediyespor (Cizre İlçe)



15.30 Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor (Diyarbakır)



15.30 Yeni Çorumspor-Ankara Adliyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)



15.30 Bucaspor-Halide Edip Adıvarspor (Yeni Buca)



15.30 Serik Belediyespor-Turgutluspor (Serik İsmail Oğan)



15.30 Bağcılarspor-Gölcükspor (Bağcılar Mahmutbey)



15.30 Kocaelispor-1461 Trabzon (Kocaeli)