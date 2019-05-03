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BASKETBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Basketbolda haftanın Programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 29. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise normal sezon 30. ve son hafta müsabakalarıyla sona erecek.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 29. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise normal sezon 30. ve son hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen (Ankara)

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Beko-Banvit (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)

17.30 Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor (Şahinbey)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta (Gazanfer Bilge)

5 Mayıs Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan (Sakarya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

5 Mayıs Pazar:

18.00 OGM Ormanspor-Akhisar Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 Bursaspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Bursa Atatürk)

18.00 Düzce Belediyespor-Finalspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Edirnespor-Petkimspor (Mimar Sinan)

18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Muradiye)

18.00 Ankara DSİ-Karesispor (Ankara DSİ Etlik)

18.00 Bandırma Kırmızı-Artvin Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

18.00 Konyaspor-Semt77 Yalova Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

Öte yandan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde play-off yarı final maçları sürüyor.

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