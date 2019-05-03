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Denizlispor'u süper gelir bekliyor
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DENİZLİSPOR'U SÜPER GELİR BEKLİYOR

Denizlispor'u süper gelir bekliyor

SPOR Toto Süper Lig'e 9 yıl sonra dönmenin eşiğinde olan Abalı Denizlispor, süper bir gelir elde etmeye çok yaklaştı.

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SPOR Toto Süper Lig'e 9 yıl sonra dönmenin eşiğinde olan Abalı Denizlispor, süper bir gelir elde etmeye çok yaklaştı. 2010'da 1. Lig'e düşmesinin ardından son yıllarda mali krizlerle anılan, eski yabancılara olan borçlar nedeniyle transfer yasağı alıp puanları silinen Denizlispor, her sezon düşme korkusu yaşadı. Bu sezon eski yabancı borçlarını temizleyip mevcut kadrosunu düzenli prim ödemeleriyle motive eden Denizlispor, Süper Lig hedefine ulaştığı takdirde 100 milyon TL civarında gelirin sahibi olacak. Geçen sezon Süper Lig'de kulüpler, lige katılım bedeli olarak yayıncı kuruluştan 35.5 milyon TL aldı. 

Süper Lig'de yayın havuzundan takımlara her galibiyet için 2.6 milyon TL, beraberlik için 1.3 milyon TL ödeniyor. Ligde kulüplerin Spor Toto gelirleri, sponsorluk ve reklam gelirleri de artıyor. Halen toplam 40 milyon TL civarında borcu bulunduğu öğrenilen Denizlispor, Süper Lig'e çıkar çıkmaz müthiş bir gelirle rahatlayacak. 63 puanlı Denizli, 1. Lig'de bitime 3 hafta kala 67 puandaki lider Gençlerbirliği'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlı ekip, rakibine pazar günü zirve mücadelesinde konuk olacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmada Denizlispor'a 2000'in üzerinde taraftarı tribünde destek verecek. 

 

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