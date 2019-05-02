Osmanlıspor'da neşeli antrenmanlar

Osmanlıspor, Afjet Afyonspor’la onayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı şut ve gol organizasyonlarıyla devam ettirdi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Cumartesi deplasmanda Afjet Afyonspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.
Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmadı. 1 saat 15 dakika süren antrenmana mor-sarılı ekip topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
5’e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanın sonraki bölümünde şut ve gol organizasyonlarında bulunan başkent ekibi, yarı sahada 3 takımının dönüşümlü olarak oynadığı çift kale maçla çalışmalar son buldu.
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