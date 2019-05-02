Gençlerbirliği'nde Süper Lig öncesi son idmanlar

Pazar günü Eryaman Stadı’nda Abalı Denizlispor’u ağırlayacak olan Gençlerbirliği günü akşam antrenmanıyla geçirdi.
Antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleri ile başlayan futbolcular daha sonra dara alanda top kapma oyunu oynadı.
Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu.
Tedavileri devam eden Bady ve Luccas takımdan ayrı olarak çalışırken, Selçuk Şahin de fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
Geçtiğimiz hafta dizindeki problem nedeniyle takımdakini yerini alamayan Bekir Yılmaz ile, Karabükspor maçı sonrası ağrıları sebebiyle antrenmanlara katılamayan Yasin Pehlivan ve Halil İbrahim Pehlivan bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı.
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