Emrah Korkmaz, Londra'da Gençlerbirliği'ni temsil etti

Gençlerbirliği’nin Uzman Fizyoterapisti Emrah Korkmaz, Londra’da bu yıl yirmi sekizincisi düzenlenen seminerde bir sunum gerçekleştirdi.

Wembley Stadı’nda gerçekleşen seminere Arsenal, Everton, Barcelona, Milan, PSV gibi uluslararası bir çok kulübün temsilcisi katılırken Korkmaz da araştırmalarıyla organizasyona katkı sundu.

Organizasyonda kas yaralanmalarında son gelişmeler, yaralanma sonrası spora dönüş ve futbolun diğer branşlardan sağlık konusunda ne öğrenebileceğine dair konuşmalar gerçekleştirildi.

Emrah Korkmaz ise kas kuvveti gelişiminde yeni bir yöntem olan kan akışı kısıtlama antrenmanına dair başarılı bir sunum yaptı.

2500 kişinin izleyici olarak katıldığı seminerde Emrah Korkmaz, kulüp bazında Türkiye’den sadece Gençlerbirliği’nin temsil edildiğini hatırlatırken şunları söyledi; “Uluslararası bir organizasyonda hem kulübümüzü hem ülkemizi temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Güncel gelişmeleri yakından görmenin yanı sıra, biz de araştırmalarımızla güncel literatüre katkı verdik.” dedi.