Ankaragücü'nün alt yapısında tehlike çanları

Yıllar boyu ülke futboluna kazandırdığı futbolcularla adından her seferinde iyi şekilde bahsettiren Ankaragücü’nün alt yapısı geçmiş yılları mumla aratıyor.

Başkent ekibinin oyuncu yetiştirme merkezi olan Tandoğan Tesisleri’ne son senelerde çivi bile çakılmamasının sonuçları, sarı-lacivertli ekip için çok ağır oldu.

Bir dönem adeta Türkiye’yi besleyen bir mabet olan Tandoğan Tesisleri’nin atıl hale gelmesi, Ankaragücü’nün altyapı ve genç takımlarını da olumsuz etkiledi.

TFF’nin düzenlediği ve profesyonelliğe aday olan futbolcuların yer aldığı U21 Ligi’nde mücadele eden Ankaragücü, gösterdiği olağanüstü kötü performansla A takımın geleceği açısından kötü sinyalleri de beraberinde getirdi.

En kötü averaja sahip olan takım

Ankaragücü U21 takımı, liginde son oynadığı maçta Beşiktaş’a 7-0 yenildi. Ligde 30 hafta sonunda 17 puanla 17. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Başkent ekibi, aldığı 23 mağlubiyetle ligde en fazla mağlup olan takım konumuna geldi. Ligde 79 gol yiyip 27 gol atan ve -52 gibi çok kötü bir averaja sahip olan Ankaragücü, U21 Ligi’nde en çok gol yiyen ve en kötü averaja sahip olan takım oldu.

U19 ve U17 Ligleri’ndeki son durum

Ankaragücü’nün geleceği açısından önemli bir nokta olan Spor Toto Gelişim Ligleri’nin içerisinde yer alan U19 ve U17 Ligleri’nde de mücadele eden Başkent ekibi, burada da istenilen başarıyı gösteremedi.

Ankaragücü U19 takımı, U21 Ligi’nde mücadele eden takımından daha iyi bir başarı gösterirken, U17 Ligi’nde yer alan takım ise alt sıralardan kurtulamıyor.

Başkent ekibinin U19 takımı, liginde 30. hafta sonunda 44 puanla 5. sırada yer aldı. Son hafta karşılaşmasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden ekip, bu galibiyet ile sıralamalardaki rakiplerinden olan Sivasspor ile puanını eşitledi. Sarı-lacivertli takım, ligde 39 gol atıp 34 kez topu ağlarında görürken +5 gol averajına sahip duruma geldi.

Ankaragücü U17 takımı ise son hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, bu ligde aldığı 34 puan ile kendine 14. sırada yer buldu. 30. hafta sonunda 36 gol atıp 40 golü kalesinde gören başkent ekibi, -4 gol averajına ulaştı.

Öte yandan, yıllar boyu altyapı karşılaşmalarını Tandoğan Tesisleri’nde oynayan Ankaragücü, oradaki zeminin kullanılamaz hale gelmesi ve tesislerde uzun süredir herhangi bir yenilenme yapılmamasından dolayı karşılaşmalarını Esenboğa Spor Tesisleri ve Altındağ Örnek Stadyumu’nda oynuyor.