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Ankaragücü'nün alt yapısında tehlike çanları
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ANKARAGÜCÜ'NÜN ALT YAPISINDA TEHLİKE ÇANLARI

Ankaragücü'nün alt yapısında tehlike çanları

Yıllar boyu ülke futboluna kazandırdığı futbolcularla adından her seferinde iyi şekilde bahsettiren Ankaragücü’nün alt yapısı geçmiş yılları mumla aratıyor.

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Yıllar boyu ülke futboluna kazandırdığı futbolcularla adından her seferinde iyi şekilde bahsettiren Ankaragücü’nün alt yapısı geçmiş yılları mumla aratıyor.

Başkent ekibinin oyuncu yetiştirme merkezi olan Tandoğan Tesisleri’ne son senelerde çivi bile çakılmamasının sonuçları, sarı-lacivertli ekip için çok ağır oldu.

Bir dönem adeta Türkiye’yi besleyen bir mabet olan Tandoğan Tesisleri’nin atıl hale gelmesi, Ankaragücü’nün altyapı ve genç takımlarını da olumsuz etkiledi.

TFF’nin düzenlediği ve profesyonelliğe aday olan futbolcuların yer aldığı U21 Ligi’nde mücadele eden Ankaragücü, gösterdiği olağanüstü kötü performansla A takımın geleceği açısından kötü sinyalleri de beraberinde getirdi.

En kötü averaja sahip olan takım

Ankaragücü U21 takımı, liginde son oynadığı maçta Beşiktaş’a 7-0 yenildi. Ligde 30 hafta sonunda 17 puanla 17. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Başkent ekibi, aldığı 23 mağlubiyetle ligde en fazla mağlup olan takım konumuna geldi. Ligde 79 gol yiyip 27 gol atan ve -52 gibi çok kötü bir averaja sahip olan Ankaragücü, U21 Ligi’nde en çok gol yiyen ve en kötü averaja sahip olan takım oldu.

U19 ve U17 Ligleri’ndeki son durum

Ankaragücü’nün geleceği açısından önemli bir nokta olan Spor Toto Gelişim Ligleri’nin içerisinde yer alan U19 ve U17 Ligleri’nde de mücadele eden Başkent ekibi, burada da istenilen başarıyı gösteremedi.

Ankaragücü U19 takımı, U21 Ligi’nde mücadele eden takımından daha iyi bir başarı gösterirken, U17 Ligi’nde yer alan takım ise alt sıralardan kurtulamıyor.

Başkent ekibinin U19 takımı, liginde 30. hafta sonunda 44 puanla 5. sırada yer aldı. Son hafta karşılaşmasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden ekip, bu galibiyet ile sıralamalardaki rakiplerinden olan Sivasspor ile puanını eşitledi. Sarı-lacivertli takım, ligde 39 gol atıp 34 kez topu ağlarında görürken +5 gol averajına sahip duruma geldi.

Ankaragücü U17 takımı ise son hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, bu ligde aldığı 34 puan ile kendine 14. sırada yer buldu. 30. hafta sonunda 36 gol atıp 40 golü kalesinde gören başkent ekibi, -4 gol averajına ulaştı.

Öte yandan, yıllar boyu altyapı karşılaşmalarını Tandoğan Tesisleri’nde oynayan Ankaragücü, oradaki zeminin kullanılamaz hale gelmesi ve tesislerde uzun süredir herhangi bir yenilenme yapılmamasından dolayı karşılaşmalarını Esenboğa Spor Tesisleri ve Altındağ Örnek Stadyumu’nda oynuyor.  

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Ahmet Sülak
2 Mayıs 201923:10
Ankaragücü’nün alt yapısı ile en çok ilgilenen gazetecilerden biriyimdir. Alt yapı maçlarına bile gidiyorum. Gitmesem bile bilgileri alıyorum. Bu yorumunuzu da hakaret olmadığı için yayınladım, yoksa hiçbir şekilde katılmıyorum. Altay Bayındır dışında Ankaragücü’nün önümüzdeki 5 senede oyuncu çıkarma ihtimali nedir diye soruyorum mesela. Bence ihtimal dahilinde bile değil. Bu yorumu sadece kulübün altyapısında çalıştığınız için yaptığınızı biliyorum. Yoksa bu şekilde bir savunma şekli olamaz. Bir de şu var, Altay Bayındır Ankaragücü altyapısı sayılmaz. Genç yaşında Yolspor’dan geldi. Bunu bile bilmiyorsunuz sanırım. U21, U19 ve U17 takımlarının bu şekildeki başarısızlığının, haber olma değeri yok mudur? Ankaragücü’nün U21 takımının, sırasıyla Fenerbahçe’den 5, Konyaspor 3 ve Beşiktaş’tan 7 yemesi, sizce normal midir? Ben, Ankaragücü’ne bu başarısızlığı yakıştıramıyorum. Siz yakıştırıyorsanız, size kolay gelsin. Bu zihniyet ile altyapı yönetilirse sittin sene başarı gelmez zaten. Ayrıca daha alt yaş grubu içinde bilgi sahibiyim. O yaş grubu, futbol değil, oyun oynar. 15 yaşından sonra fiziği gelişeceği için U17 yaş grubuna geldiği zaman sıkıntı yaşayacaklardır. Umarım doğru rehabilitasyon ve gelişim uzmanları tarafından yetiştirilirler. Yoksa o çocuklarımızın yaptığı işlerin farkındayız. Kimse dert etmesin. En önemlisi, U21 Ligi kapanacak diye Ankaragücü gibi bir takım 7 gol yiyemez. Bu kadar kötü bir averaja sahip olamaz. Savunma yapıyorsunuz bari adam akıllı yapın. Tandoğan Tesisleri’nin durumu içler acısı. Bu konuda adım atılsın diye uğraşıyoruz burada. Siz, U14 takımının başarısını neden yazmadınız diyorsunuz. Sizi anlamıyorum gerçekten.
2
Gercek Ankaragücü Taraftarı
2 Mayıs 201921:22
Ahmet bey TFF 'nin sayfasından krs yapıştır yaparak yazını yazmışsın. U21 ligi son sezonunu yaşıyor ve U17 ve U19 da kadroya giremeyen oyuncular soiırf kulüp ceza yemesin diye sahaya çıkıyor. U17 ve U19 u yazmışsınız ama U14 U15 ve U16 Türkiye Şampiyonası finallerine kaldığını ve Türkiyrde sadece Ankaragücü,Trabzonspor ve Göztepenin 3 takımla gidebildiğini yaznamıssınız. Ama doğru yazdığınız bir şey var tesis yok ama alt yapıda başarı var. Hele hele küçük yaş gruplarının hepsi şampiyon biraz da kafanızı bu taraflara çevirin. Elestirmis olmak icin yazı yamayın. Bizlerde TFF internet sayfasından hangi takım kaç gol atmıs kac gol yemis bunları görüyoruz. Birazda yerinde giderek görerek konusarak vede tabili dinleyerek yazılarınızı yazın. Masa bası gazeteciligini bırakın.Alt yapıdan cıkan cevherlere bakın(Örn.Altay tüm büyük takımlar pesinde)
1
Cankirili Simsar Seco
2 Mayıs 201918:57
Oyuncularina para yetistiremeyen, Bestepedeki antreman sahasini bin yardimla anca bitiren, ekonomik sorunlarla bogusan Ankaragucunde kacinilmaz olarak bu olacakti. Bu normaldir. Seneye kulup Super ligde gelirlerini cebinde tutmaya basladigi zaman o tesisler yeniden yeserir, civil civil cocuk sesleri yine duyulur Tandogan tesislerinden. Zaten ulke capinda oyuncu yetistirme sorunu var kuluplerin maddi sorunlari yuzunden hicbirisi oyuncu yetistemiyor
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