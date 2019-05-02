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Süper Lig'de 31. hafta hakemleri
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SÜPER LİG'DE 31. HAFTA HAKEMLERİ

Süper Lig'de 31. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan kritik Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki zorlu mücadele pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

YARIN

20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

 

4 MAYIS CUMARTESİ:

16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya

5 MAYIS PAZAR:

16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

6 MAYIS PAZARTESİ:

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus
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