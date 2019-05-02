Süper Lig'de 31. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan kritik Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki zorlu mücadele pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
YARIN
20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
4 MAYIS CUMARTESİ:
16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya
5 MAYIS PAZAR:
16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
6 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus
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