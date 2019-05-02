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Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor
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SPOR TOTO 1. LİG'DE 32. HAFTANIN PERDESİ AÇILIYOR

Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta, yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

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Ligde 32. hafta, yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın açılışında Adanaspor Altınordu'yu, Boluspor ise Hatayspor'u konuk edecek.

Son 3 haftaya girilen ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.30 Adanaspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)

4 Mayıs Cumartesi:

17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)

17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)

19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)

5 Mayıs Pazar:

17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)

19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)
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