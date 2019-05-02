Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor

Ligde 32. hafta, yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın açılışında Adanaspor Altınordu'yu, Boluspor ise Hatayspor'u konuk edecek.
Son 3 haftaya girilen ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.30 Adanaspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)
4 Mayıs Cumartesi:
17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)
17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)
19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)
5 Mayıs Pazar:
17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)
19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.