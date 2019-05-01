Keçiörengücü, 1. Lig'e 'Merhaba' demek üzere

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Keçiörengücü, hafta sonu oynayacağı Manisaspor maçını kazanması durumunda Spor Toto 1. Lig'e merhaba diyecek.



Sezonun son haftasına girilirken TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon bu hafta oynanan maçlarla belli olacak. Son haftaları çekişmeli geçen ligde şampiyonluğun en büyük adayı ise 2 puan farkla liderlik koltuğunda bulunan Keçiörengücü. Sezonun ilk 4 haftasında sadece 4 puan toplayabilen ve ardından yakaladığı yenilmezlik serisi ile ligin üst sıralarına tırmanan mor menekşeler, 28. haftada Sakaryaspor'dan devir aldığı liderlik koltuğunu 31. haftada averaj üstünlüğü ile Kastamonuspor 1966'ya kaptırsa da bir sonraki hafta Kastamonu temsilcisinin Sakaryaspor ile berabere kalması ile birlikte Başkent temsilcisi 2 puan farkla ligin lideri oldu.



Keçiörengücü, cumartesi günü Aktepe Stadı'nda haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen Manisaspor'u ağırlayacak. Mor beyazlı ekip maçı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edip Spor Toto 1. Lig'e çıkacak.



Takımın ve ligin en golcü ismi; Taha Balcı



Geçen sezon Hatayspor forması giyen ve bu sezon başında Keçiörengücü ile sözleşme imzalayan Taha Balcı ligde attığı 21 gol ile takımını sırtlarken gol krallığında ise zirvede bulunuyor. 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor ile şampiyonluk yaşayan Balcı, Manisaspor'u yenmeleri durumunda üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşayacak. Taha Balcı'nın Keçiörengücü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.