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Ankaragücü, Atatürk Lisesi'ndeki söyleşiye katıldı
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ANKARAGÜCÜ, ATATÜRK LİSESİ'NDEKİ SÖYLEŞİYE KATILDI

Ankaragücü, Atatürk Lisesi'ndeki söyleşiye katıldı

Ankaragücü'nde teknik direktörümüz Mustafa Kaplan, yardımcı antrenör Erhan Namlı ve futbolcular Dever Orgill, Kaan Uykur ve Ender Aygören, Atatürk Anadolu Lisesi’nin düzenlediği söyleşiye katıldı.

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Ankaragücü'nde teknik direktörümüz Mustafa Kaplan, yardımcı antrenör Erhan Namlı ve futbolcular Dever Orgill, Kaan Uykur ve Ender Aygören, Atatürk Anadolu Lisesi’nin düzenlediği söyleşiye katıldı.

Kariyer planlama ve Türk futbolunun konu aldığı söyleşide Teknik Direktör Mustafa Kaplan ve yardımcı antrenör Erhan Namlı, kariyer tecrübelerini paylaşırken,  Dever Orgill ise Türkiye’de neler hissettiğinden bahsetti.

Genç futbolcular Kaan Uykur, Ender Aygören ise altyapı ve Türk futbolunda tutunmanın zorluklarından bahsetti.

Söyleşi sonrası Başkent ekibi, Atatürk Anadolu Lisesi sınıfları arası halı saha turnuvası final karşılaşmasını tribünden takip etti.

Final karşılaşmasında 11-H ve 11-K sınıfları karşı karşıya geldi. Ankaragücü'nün golcüsü Dever Orgill, karşılaşmanın başlangıç vuruşunu yaptı.

Turnuva sonrası Atatürk Anadolu Lisesi, Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan’a teşekkür plaketi takdim etti.
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