﻿
Nobre, şampiyonlukla futbola veda ediyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

NOBRE, ŞAMPİYONLUKLA FUTBOLA VEDA EDİYOR

Nobre, şampiyonlukla futbola veda ediyor

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmesine kesin gözüyle bakılan Gençlerbirliği'nde deneyimli golcü oyuncu Mert Nobre, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

904 Okunma

 

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmesine kesin gözüyle bakılan Gençlerbirliği'nde deneyimli golcü oyuncu Mert Nobre, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

39 yaşındaki forvet oyuncusu Mert Nobre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kariyerini şampiyonlukla tamamlamak istediğini belirterek gururlu ve onurlu şekilde futbolu tamamlamak istediğini vurguladı.

Nobre, futbolu bırakıyor

Gençlerbirliği'nin golcüsü Nobre'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sezon başından bu yana çabaladığımız o amaç için çok az kaldı. Kararlı bir şekilde ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu son üç maç, aynı zamanda benim futbolculuk kariyerimin de son üç maçı olacak. Ve kariyerimi bu şampiyonlukla, gururlu ve onurlu şekilde tamamlayacağım.

Saygılarımla"

Tecrübeli isim Nobre, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 24 maça çıkıp 6 gol attı.

Deneyimli santrafor, Gençlerbirliği'nden önce Türkiye'de sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor ve BB Erzurumspor formalarını giymişti.

  • KLASSPOR
Ankaragücü, Atatürk Lisesi'ndeki söyleşiye katıldı
Altay Bayındır ödülü kaptı
Mert Çetin'e Arman Talay ödülü
Etlikspor, üst üste 3. kez güldü
3
İbrahim Üzülmez: "Genç oyuncularımıza fırsat verdik"
1
Gençlerbirliği, artık Süper Lig'de!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Gençlerim
30 Nisan 201923:18
Yolun açık olsun captain brazil. Guleryuzlulugunle kadirşinaslığınla hatirlanacaksın. Bu sene şampiyon olmamizda büyük payın var.
﻿