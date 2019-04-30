Nobre, şampiyonlukla futbola veda ediyor

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmesine kesin gözüyle bakılan Gençlerbirliği'nde deneyimli golcü oyuncu Mert Nobre, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
39 yaşındaki forvet oyuncusu Mert Nobre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kariyerini şampiyonlukla tamamlamak istediğini belirterek gururlu ve onurlu şekilde futbolu tamamlamak istediğini vurguladı.
Nobre, futbolu bırakıyor
Gençlerbirliği'nin golcüsü Nobre'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Sezon başından bu yana çabaladığımız o amaç için çok az kaldı. Kararlı bir şekilde ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu son üç maç, aynı zamanda benim futbolculuk kariyerimin de son üç maçı olacak. Ve kariyerimi bu şampiyonlukla, gururlu ve onurlu şekilde tamamlayacağım.
Saygılarımla"
Tecrübeli isim Nobre, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 24 maça çıkıp 6 gol attı.
Deneyimli santrafor, Gençlerbirliği'nden önce Türkiye'de sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor ve BB Erzurumspor formalarını giymişti.
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