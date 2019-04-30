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Altay Bayındır ödülü kaptı
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ALTAY BAYINDIR ÖDÜLÜ KAPTI

Altay Bayındır ödülü kaptı

Türk spor medyasının duayen ismi Arman Talay’ın aramızdan ayrılışının 21. yılına binaen düzenlenen Arman Talay Spor Ödülleri ve anma töreni Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlendi.

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Türk spor medyasının duayen ismi Arman Talay’ın aramızdan ayrılışının 21. yılına binaen düzenlenen Arman Talay Spor Ödülleri ve anma töreni Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlendi.

Ödül töreninde Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır, jüri kararı ile Arman Talay Ödülleri özel ödüle layık görüldü.

“Böylesine değerli isimlerin arasında bulunmaktan dolayı çok mutluyum” sözleri ile konuşmasına başlayan Altay Bayındır, “Türk sporu ve  Ankara sporu adına çok önemli bir isim olan değerli gazeteci Arman Talay adına düzenlenen bu törende şahsıma gösterilen ilgi, alaka ve ödülden ötürü herkese çok teşekkür ederim. Burada bulunmaktan dolayı onurlu ve gururlu hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır’ın çok iyi bir kaleci olduğunu ve daha da gelişeceğini belirten Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, “Bu ödül ile Altay bizi gururlandırdı. Kendisini tebrik ederim” dedi.

Bayındır, sözlerini “Sevgi öğretmenimiz Arman Talay’ı sevgi ve rahmet ile anıyorum” diyerek tamamladı.

Ödül töreninde Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve emektar malzemeciler Musa Ciminli ve Can Dağ da yer aldı.
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