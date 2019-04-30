Mert Çetin'e Arman Talay ödülü

Duayen gazeteci Arman Talay’ın aramızdan ayrılışının 21.yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde bir ödül töreni düzenlendi.
Basın, spor ve sanat alanında verilen ödüllerde gazeteci dostları Arman Talay’la ilgili anılarını anlatırken duygu dolu anlar yaşandı.
Spor kategorisinde verilen ödüllerde ise Gençlerbirliği’nin başarılı genç oyuncusu Yıldırım Mert Çetin’e de ödül verildi. Törende konuşma yapan Mert, “Duayen gazeteci Arman Talay abimizi sevgi ve saygıyla anıyorum. Onu andığımız bu günde böyle bir ödüle layık görüldüğüm için de son derece mutlu ve gururluyum” dedi.
Törende Gençlerbirliği Kulüp Başkan Vekili Arif Ölmez ve kulübün eski kaptanlardan Cemalettin Sakallıoğlu da Mert’i yalnız bırakmadı.
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