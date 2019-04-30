Etlikspor, üst üste 3. kez güldü

İlk yarıyı 3-0'lık skorla tamamlayan Etlikspor, Keçiören Sportif AŞ karşılaşmasından 3-2 galibiyetle ayrıldı. Etlikspor Teknik Sorumlusu Kemal Çiloğlu, "Takım olarak her geçen gün gelişiyor ve değişiyoruz. Daha iyi olacağız." dedi.
Ankara 2. Amatör Lig’de mücadele eden Etlikspor, 19 Mayıs 2 Nolu Sentetik Sahada oynanan Keçiören Sportif AŞ karşılaşmasından 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini alan Etlikspor, puanını 9’a çıkardı ve grubunda 4. sıraya yükseldi.
Etlikspor'u ilk yarıda 3-0 öne geçiren golleri; 4. dakikada Furkan Çelik, 17. dakikada Mert Can Tanlak ve 23. dakikada Murat Karataş kaydetti. Keçiören Sportif AŞ'nin golleri ise karşılaşmanın ikinci yarısında 2 penaltı ile geldi. Karşılaşma Etlikspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Etlikspor Teknik Sorumlusu Kemal Çiloğlu, "Oyuncularımın ilk yarıda sergilediği oyun disiplini ve istekli oyunları ile karşılaşmanın daha 23. dakikasında 3-0 öne geçtik. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise 3-0'ın avantajıyla bir rehavet oluştu, oyuncularımız oyun disiplininden düşer gibi oldular. Bundan dolayı da rakibimiz ikinci yarıda oldukça rahat oynamaya başladı. Maalesef talihsiz 2 penaltı golü yedik. Buna rağmen yine de maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılmasını bildik. Takım olarak her geçen gelişiyor ve değişiyoruz. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi olacağız. Oyuncularımı galibiyetten dolayı kutluyorum." dedi.
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