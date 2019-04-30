Gençlerbirliği, artık Süper Lig'de!

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 4-0'lık skorla kazandı.



Maçın başında, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Çek oyuncu Josef Sural'ın vefatı dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller 20. dakikada Deniz Yılmaz, 32. dakikada Erdem Özgenç, 61. dakikada penaltıdan Nadir Çiftçi ve 86. dakikada Mert Nobre ile geldi.

Bu galibiyetin ardından Gençlerbirliği üst üste 4. galibiyetini aldı ve 67 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir adım daha attı.



Başkent temsilcisi, kalan 3 haftada 1 puan alması durumunda 1 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönecek.



KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 4

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Batuhan Gültek, Mehmet Kağan Bingül, Oğuz Kağan Çalışır

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Fatih Kızılay (Dk. 73 Ali Kemal Yılmaz), Berkay Yılmaz (Dk 64 Batuhan Kurt), Abdullah Sezgin, Sezer Gündüz, Can Sıkılmaz, Doğukan Sabih Toksöz, Berk Kervankıran, Oğuz Eken (Dk. 81 Toykan Topuz), Cihan Aydın, Ahmet Karadayı

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Erdem Özgenç, Alper Uludağ, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir, Yasin Pehlivan, Sessegnon (Dk 46 Rahmetullah Berişbek), Deniz Yılmaz, Nadir Çiftçi (Dk. 79 Mert Nobre), Jailton (Dk. 70 Halil İbrahim Pehlivan)

Goller: Dk. 20 Deniz Yılmaz, Dk. 31 Erdem Özgenç, Dk. 62 Nadir Çiftçi (penaltıdan), Dk. 86 Mert Nobre (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 47 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

