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Hekimoğlu Trabzon TFF 2. Lig biletini aldı
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HEKİMOĞLU TRABZON TFF 2. LİG BİLETİNİ ALDI

Hekimoğlu Trabzon TFF 2. Lig biletini aldı

TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon, Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 2. Lig'e çıkmayı garantiledi.

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Nevşehir Gazi Stadı'nda, hakem Burak Pakkan'ın yönettiği karşılaşmada, uzatma dakikalarında Cafercan Aksu'nun penaltıdan attığı gol skoru belirledi.

Ligin bitimine bir hafta kala puanını 66’ya yükselten Hekimoğlu Trabzon, en yakın rakibi Nazilli Belediyespor ile arasındaki puan farkına 4'e çıkararak şampiyonluğunu ilan etti.

Hakemin bitiş düdüğünü çalmasının ardından, Hekimoğlu Trabzon Kulübü yöneticileri ve oyuncular, kendilerini destekleyen taraftarlarla birlikte şampiyonluk sevinci yaşadı.

Hekimoğlu Trabzon Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonuçtan memnun olduklarını, 2. Lig'e renk katacaklarını belirtti.

Celil Hekimoğlu, Türk futboluna iyi şeyler katmak istediklerini ifade ederek, "Kalite ve disiplin ile TFF 2. Lig'e yeni bir soluk getireceğimize inanıyorum." dedi.

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