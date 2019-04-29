Berberler futbol turnuvası sona erdi

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Semtler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvasında başarılı maçlar çıkaran ve finale yükselen Keçiören takımı, Emek takımı ile yaptığı normal süresi 3-3 biten karşılaşmanın ardından penaltı atışları sonrasında turnuvanın birincisi oldu. Oda Başkanı Sezayi Kara turnuvanın birincisi ile ikinci, üçüncü ve dördüncü olan takımları tebrik ederek, ekledi: "Asıl olan dostluğun, kardeşliğin kazanmasıdır. Bu anlamda tüm takımlarımızın hepsi turnuvaya katılmakla gönüllerin birincisi oldu."

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Semtler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar odası tarafından Gülveren Halı Saha’da berberler arası birlik ve beraberliği, kaynaşmayı ve dostluğu pekiştirmek amacıyla düzenlenen geleneksel futbol turnuvasının şampiyonu Keçiören’de faaliyet gösteren berberlerin oluşturduğu Keçiören takımı oldu.

Emek ve Keçiören takımları arasında günün final maçının normal süresi 3-3 eşitlikle sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibini 5-4’lük skorla mağlup eden Keçiören takımı turnuvanın şampiyonu olurken, Emek takımı da turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Öte yandan turnuvanın üçüncülük-dördüncülük karşılaşmasında ise Sincan takımı ile Gazino takımı karşı karşıya geldi. Normal süresi 6-6 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 5-4'lük skorla üstünlük kuran Sincan takımı, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Emek takımının oyuncusu Ahmet Armut, 14 golle 6 hafta süren turnuvanın gol kralı oldu. 17 takımın katıldığı turnuvanın en centilmen takımı ise Yenimahalle takımı oldu.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, kupa töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çekişmeli geçen karşılaşmalarda tüm takımlarımız büyük bir mücadele örneği sergiledi. Turnuvamızda maçlar, büyük heyecan, dostluk ve centilmenlik içerisinde oynandı. Geleneksel futbol turnuvamıza katılan tüm takımlarımızı kutluyor, teşekkür ediyorum. Hepsi turnuvaya katılmakla gönüllerin birincisi oldular. Asıl olan dostluğun, kardeşliğin kazanmasıdır. Bu anlamda kazanan dostluk oldu, kazanan spor oldu. Takımlar 7 as oyuncu 3 de yedek oyuncu şeklinde 10'ar futbolcudan oluştu. Toplamda 17 takımda 170 futbolcu kardeşimiz eleme maçlarına çıktı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca, turnuvamıza destek veren tüm sponsorlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum.”

Oda Başkanı Kara, "Oda olarak, yoğun ve yorucu bir tempoda çalışan üyelerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek adına sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Final maçlarında yaşanan heyecanın ardından saha içinde yapılan kupa töreninde finalist takımların kupaları ile oyuncuların ve teknik heyetlerin plaketleri takdim edildi. Takım oyuncularına sektör tedarikçisi sponsorların hediyeleri de verildi.

Saha içinde yapılan seremonide ayrıca maçın hakemine, gol kralı ve en centilmen takım ile sponsorlara ve turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere de plaketleri takdim edildi.