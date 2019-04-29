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Mustafa Kaplan: ''Hak ettiğimiz bir yenilgi değil''
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MUSTAFA KAPLAN: ''HAK ETTİĞİMİZ BİR YENİLGİ DEĞİL''

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 4-1'lik Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada yenilgiyi hak etmediklerini ifade etti.

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Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan karşılaşmayı değerlendirdi.

İlk yarıda daha etkili oynadıklarını belirten Kaplan, ''Ben ilk yarıya değinmek istiyorum. Daha iyi oynadık ama ilk yarıda çalıştığımız bir pozisyondan gol yedik. Ancak orada Ante'ye atılan bir dirsek var. Orada kesinlikle bir kart olmalı. Biz Ante'nin burnunun çatladığını hakeme de izah ettik. Takdir hakkı hakem arkadaşımızın. Orada kesinlikle bir kasıt vardı.'' dedi.

''Hakem arkadaşın maçı izlemesini isterim''

Maçtaki hakem yönetimini de eleştiren Mustafa Kaplan, ''Sonrasında iyi oynayan bir ankaragücü vardı. Üretkenliği vardı. Bugün hakem arkadaşın maçı izlemesini isterim. Pinto'yu 3 sarı kartı var oyundan çıkaracağım. Hakem 4. sarı kartı çıkarıyor. Maç 3-1 olmuş. Atiba'ya da kart göstermesi lazım. Kimsenin emeğini çalmak istemiyorum. Beşiktaş'ı kutluyorum. İlk yarıda pozisyonlar bulduk. 2. yarıdan itibaren hep Türk futboluna hoş gelen futbol oynatmak istedik. Bugün kaybettik ama hak ettiğimiz bir mağlubiyet değildi. 4 gol yemeyi de hak etmedik. Yenildik ancak böyle kaybetmek bizi üzdü.'' diye konuştu.

Süper Lig'deki kümede kalma yarışıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mustafa Kaplan, ''Biz hiçbir rakipten çekinmiyoruz. Biz kendimizi küme düşecek takımlar arasında görmedik görmeyeceğiz. Bugün oynadığımız oyunun karşılığını almadık. Oyuncularımı oynadıkları futboldan dolayı tebrik ediyorum.'' dedi.

 
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