Ankaragücü, futbolun acımasız kuralına takıldı!

Mücadeleye etkili başlayan taraf Ankaragücü oldu. İlk dakikalarda rakip kalede baskı kuran konuk ekipte Jamaikalı golcü Dever Orgill, 6. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan gol fırsatını buldu ancak vuruşu kaleci Loris Karius'tan geri döndü.
Ankaragücü baskısını kıran Beşiktaş, 8. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışından attığı şık golle 1-0 öne geçti ve gol perdesini erken açtı.
Beşiktaş'ın golünden sonra MKE Ankaragücü beraberlik için uzun süre rakip ceza sahası çevresinde fırsat ararken Beşiktaş bu dakikalarda rakip yarı alana çıkmakta zorlandı. 30. dakikada konuk ekibin köşe vuruşunda Pazdan'ın kafa vuruşunu harika bir refleksle dışarı çelen Loris Karius pozisyonun kahramanı oldu. 34. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza sahası dışından gönderdiği sert şutta topu kornere tokatlayan Loris Karius kritik bir kurtarışa daha imza attı.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın attığı tek golle MKE Ankaragücü karşısında soyunma odasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarı Ankaragücü'nün ataklarıyla başlarken Beşiktaş, ikinci golü Hırvat stoperi Domagoj Vida ile yakaladı. Rakibinin ayağından topu kazanan Vida'nın başlattığı atakta Burak Yılmaz'ın sağdan ortaladığı topu kaleci Altay tokatlarken Domagoj Vida, önünde kalan topa dokundu ve golü attı. Domagoj Vida'nın 54. dakikada kaydettiği gol, Beşiktaş'ı başkent ekibi karşısında 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Hırvat yıldız Süper Lig'de forma giydiği son dört maçta üçüncü golünü kaydederek istikrarını sürdürdü.
Karşılaşmanın 61. dakikasında rakip ceza sahası içinde faule maruz kalan Atiba Hutchinson takımına penaltı kazandırdı. Penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz, 63. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti ve skor 3-0'a gelirken Beşiktaş, Ankaragücü'nün fişini çekti. Öte yandan Burak Yılmaz bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12. maçında 11. golüne imza attı.
Maçın 73. dakikasında Ankaragücü köşe vuruşu kazanırken hakem Halil Umut Meler korneri kullandırmadı ve VAR ile temasa geçti. Bekleyişin ardından VAR'a giden Meler, Atiba'nın topa elle dokunduğunu tespit etti ve Ankaragücü lehine penaltı noktasını gösterdi. 75. dakikada Tyler Boyd'un penaltı vuruşunu kaleci Loris Karius çıkarırken ceza sahası içine giren Vida topu uzaklaştırdı ancak bir kez daha VAR'a giden hakem, penaltının tekrarlanmasını istedi. 79. dakikada penaltının başına geçen Hadi Sacko topu filelere yolladı ve durumu 3-1'e getirdi.
Beşiktaş'ta günün sonucunu belirleyen isim Sırp yıldız Adem Ljajic oldu. Oyuna sonradan dahil olan Kagawa ile rakip ceza sahası içinde verkaç yapan Ljajic, 81. dakikada kaleci Altay'ın dibine kadar sokuldu ve dokunuşunda topu ağlara yolladı.
Bu gol maçın da sonucunu tayin etti ve Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek kritik haftada 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonucun ardından 59 puana ulaşan Beşiktaş, Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Siyah-beyazlılar, maç eksiği bulunan Galatasaray'la ise eşit puana ulaştı. İstanbul'dan eli boş dönen Ankaragücü ise 36 puanda kaldı ve haftayı 13. sırada tamamladı.
Öte yandan Şenol Güneş'in talebeleri, Süper Lig'deki galibiyet serisini 6 maça yükseltti.
6. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orgill'in çaprazdan şutunda Karius topu kurtardı.
8. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla sol tarafta topla buluşan Burak Yılmaz, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0
30. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Canteros'un ceza sahasına gönderdiği topa Pazdan kafayla vurdu, Karius son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Sedat Ağçay'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutunda Karius topu kornere tokatladı.
50. dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla orta sahada topla buluşan Lens hızla rakip ceza alanına yöneldi. Siyah-beyazlı futbolcu ceza sahası önünde rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Burak Yılmaz'ın sağdan ortaladığı topu kaleci Altay Bayındır yumrukladı ancak meşin yuvarlak Vida'ya çarpıp siyah-beyazlı oyuncunun önünde kalınca Vida topu boş kaleye gönderdi: 2-0
61. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ani gelişen Beşiktaş atağında Kulusic'in Hutchinson'ın girdiği mücadelenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 63. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz skoru 3-0 yaptı.
72. dakikada kullanılan serbest vuruşta sağ taraftan ceza sahasına ortalanan topa Alihan Kubalas kafayla vurdu, Karius topu son anda kornere çeldi.
74. dakikada MKE Ankaragücü, hakem Halil Umut Meler'in VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 75. dakikada topun başına geçen Boyd'un şutunu Karius çıkardı. Kaleciden dönen topu uzaklaştırmak isteyen Vida'nın vuruşunda meşin yuvarlak Kitsiou'nun önünde kaldı, MKE Ankaragüçlü futbolcu boş kale yerine topu auta attı. Penaltının kullanılırken Vida'nın ceza sahasına girmesi üzerine Halil Umut Meler bir kez daha VAR incelemesine giderek atışın yeniden kullanılmasına hükmetti. 79. dakikada Sacko tekrarlanan penaltıyı ağlara gönderdi: 3-1
81. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in taç atışı sonrası Kagawa ile paslaşarak soldan ceza sahasına giren Ljajic şık bir aşırtmayla topu ağlara gönderdi: 4-1
86. dakikada Cantero'nun savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza sahasına giren Boyd'un vuruşu direkten oyun alanına geri geldi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Hutchinson, Lens (Dk. 76 Quaresma), Ljajic, Güven Yalçın (Dk. 64 Kagawa), Burak Yılmaz (Dk. 88 Adriano)
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic (Dk. 65 Alihan Kubalas), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 62 Moulin), Moke, Canteros, Sacko (Dk. 83 İlhan Parlak), Boyd, Orgill
Goller: Dk. 8 ve 63 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 54 Vida, Dk. 81 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 79 Sacko (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 52 Isimat-Mirin, Dk. 71 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 66 Kitsiou, Dk. 68 Sacko, Dk. 79 Pinto (MKE Ankaragücü)
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