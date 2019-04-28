Ankaragücü, futbolun acımasız kuralına takıldı!

Beşiktaş'ın golünden sonra MKE Ankaragücü beraberlik için uzun süre rakip ceza sahası çevresinde fırsat ararken Beşiktaş bu dakikalarda rakip yarı alana çıkmakta zorlandı. 30. dakikada konuk ekibin köşe vuruşunda Pazdan'ın kafa vuruşunu harika bir refleksle dışarı çelen Loris Karius pozisyonun kahramanı oldu. 34. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza sahası dışından gönderdiği sert şutta topu kornere tokatlayan Loris Karius kritik bir kurtarışa daha imza attı.

Mücadeleye etkili başlayan taraf Ankaragücü oldu. İlk dakikalarda rakip kalede baskı kuran konuk ekipte Jamaikalı golcü Dever Orgill, 6. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan gol fırsatını buldu ancak vuruşu kaleci Loris Karius'tan geri döndü.

Karşılaşmanın 61. dakikasında rakip ceza sahası içinde faule maruz kalan Atiba Hutchinson takımına penaltı kazandırdı. Penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz, 63. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti ve skor 3-0'a gelirken Beşiktaş, Ankaragücü'nün fişini çekti. Öte yandan Burak Yılmaz bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12. maçında 11. golüne imza attı.

İkinci yarı Ankaragücü'nün ataklarıyla başlarken Beşiktaş, ikinci golü Hırvat stoperi Domagoj Vida ile yakaladı. Rakibinin ayağından topu kazanan Vida'nın başlattığı atakta Burak Yılmaz'ın sağdan ortaladığı topu kaleci Altay tokatlarken Domagoj Vida, önünde kalan topa dokundu ve golü attı. Domagoj Vida'nın 54. dakikada kaydettiği gol, Beşiktaş'ı başkent ekibi karşısında 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Karius kurtardı, penaltı tekrarlandı, Sacko attı

Maçın 73. dakikasında Ankaragücü köşe vuruşu kazanırken hakem Halil Umut Meler korneri kullandırmadı ve VAR ile temasa geçti. Bekleyişin ardından VAR'a giden Meler, Atiba'nın topa elle dokunduğunu tespit etti ve Ankaragücü lehine penaltı noktasını gösterdi. 75. dakikada Tyler Boyd'un penaltı vuruşunu kaleci Loris Karius çıkarırken ceza sahası içine giren Vida topu uzaklaştırdı ancak bir kez daha VAR'a giden hakem, penaltının tekrarlanmasını istedi. 79. dakikada penaltının başına geçen Hadi Sacko topu filelere yolladı ve durumu 3-1'e getirdi.

Kapanış Adem Ljajic'ten

Beşiktaş'ta günün sonucunu belirleyen isim Sırp yıldız Adem Ljajic oldu. Oyuna sonradan dahil olan Kagawa ile rakip ceza sahası içinde verkaç yapan Ljajic, 81. dakikada kaleci Altay'ın dibine kadar sokuldu ve dokunuşunda topu ağlara yolladı.

Bu gol maçın da sonucunu tayin etti ve Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek kritik haftada 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından 59 puana ulaşan Beşiktaş, Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Siyah-beyazlılar, maç eksiği bulunan Galatasaray'la ise eşit puana ulaştı. İstanbul'dan eli boş dönen Ankaragücü ise 36 puanda kaldı ve haftayı 13. sırada tamamladı.

Öte yandan Şenol Güneş'in talebeleri, Süper Lig'deki galibiyet serisini 6 maça yükseltti.