﻿
Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı ertelendi
﻿
Site İçi Arama
﻿

PINAR KARŞIYAKA-ANADOLU EFES MAÇI ERTELENDİ

Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı ertelendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü oynanması gereken Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı ertelendi.

277 Okunma

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, karşılaşmanın, THY Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak play-off çeyrek final serisi 5. maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Maçın tarihinin, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacağı duyuruldu.

 
ETİKETLER
Mehmet Yiğiner: "Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız"
TFF 3. Lig'de bitime 2 hafta kaldı
Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı'nda hedef yarı final
1
Mustafa Kaplan, 17 sene sonra yine başaracak mı?
Spor Toto 1. Lig'de kritik hafta
1
Mustafa Kaplan: "Beşiktaş'a karşı her türlü önlemi aldık"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿