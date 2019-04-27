Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Vefa Küçük başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yöneticiler ve üyeler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, salonda düğün organizasyonu olması ve 15.00'te başlayacak voleybol karşılaşması sebebiyle toplantıyı erken bitireceklerini belirtti.
Faaliyet raporunu kulüp başkanı Ali Koç'un açıklayacağını ifade eden Küçük, toplantıya katılanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı
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