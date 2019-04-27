﻿
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı başladı.

237 Okunma

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Vefa Küçük başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yöneticiler ve üyeler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, salonda düğün organizasyonu olması ve 15.00'te başlayacak voleybol karşılaşması sebebiyle toplantıyı erken bitireceklerini belirtti.

Faaliyet raporunu kulüp başkanı Ali Koç'un açıklayacağını ifade eden Küçük, toplantıya katılanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı

 
ETİKETLER #Fenerbahçe
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Kadıköy'de dev randevu
İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu
Fenerbahçe Beko tarih yazdı
Yanal'dan öğrencilerine uyarı
Süper Lig'de 30. hafta heyecanı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿