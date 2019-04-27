Hilmi Kulluk: "Hakem hatalarının maçın önüne geçmemesini diliyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Pazartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Atiker Konyaspor'da başkan Hilmi Kulluk, yaptığı yazılı açıklamada "Sonucu doğrudan etkileyecek herhangi bir hakem hatasına tahammülümüz yok" diye konuştu.

Açıklamada, "En sonunda söyleyeceğimizi başta ifade edelim; Galatasaray Başkanı sayın Mustafa Cengiz’in yapmış olduğu açıklamada “Bizim lehimize de hatalar yapılmasın, biz bundan da hoşnut olmayız. Bunun için biz mümkün olan en adaletli, gördüğünü çalan ve üst üste hatalar yapmayan yönetimler diliyoruz'' ifadeleri yer almıştır. Atiker Konyaspor kulübü olarak biz de bu maça atanan hakemlerin adaletli olmalarını, düşündüklerini değil gördüklerini korkmadan çalmalarını ve sergiledikleri yönetimin olumsuz anlamda maçın önüne geçmemesini diliyoruz."dedi.

Trabzonspor maçı hatırlatması

Hilmi Kulluk, açıklamasında Trabzonspor maçı öncesi yaşananlara değindi.

"Hatırlanacağı üzere sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan müsabaka öncesinde ev sahibi kulübün hafta içi yaptığı açıklamalardan maçı yönetecek hakemler etkilenmiş ve akıl almaz kararlara imza atmışlardı. Biz o dönemde gündemin daha fazla gerilmemesi için sağduyulu davranarak hakemlerle ilgili herhangi bir açıklama yapma gereği duymamıştık. Ancak o günkü iyi niyetimiz ne yazık ki bize pahalıya mal oldu. Şimdi açık ve net bir şekilde bu maçta sonucu doğrudan etkileyecek herhangi bir hakem hatasına tahammülümüz olmadığını ifade ediyoruz. 'VAR' sistemi bu hataları en aza indirgemek için yürürlüğe girdi ama ne yazık ki bu sistem konu Atiker Konyaspor olunca bir çok maçta tersine işledi. Fenerbahçe maçında Adis Jahovic’e, Rize maçında Skubic’e gösterilen kırmızı kart pozisyonunu o günden bu yana birçok müsabakada defalarca gördük ama hiç birinde atılan futbolcuya rastlamadık. Yine Beşiktaş maçının son dakikalarında durum 2-2 iken futbolcumuz Amir’in pozisyonu için VAR hakemleri müsabakanın baş hakemine hiçbir uyarıda bulunmadı. Evet Galatasaray kulübünün sayın başkanına bu bağlamda sonuna kadar katılıyoruz ve birilerinin oyuna hile katmamasını, ortaya konacak yönetimin futbol kamuoyunun vicdanını kanatmamasını diliyoruz.”