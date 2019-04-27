Göztepe'nin pes etmeye niyeti yok

Medipol Başakşehir karşısında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Göztepe, 30 puana yükseldi.
Kalan 4 maçın 3'ünü İzmir'de oynayacak sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta Antalyaspor'u konuk ettikten sonra sırasıyla evinde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Bursaspor ve son hafta İzmir'de MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Gol hasretine son verdi
Göztepe, ligin 24. haftasında 1-1 biten Atiker Konyaspor karşısında 53. dakikada attığı golün ardından 493 dakika sonra fileleri havalandırdı.
İzmir ekibi, Medipol Başakşehir karşısında 7. dakikada Cameron Jerome ile bulduğu golle 493 dakika sonra gol sevinci yaşadı.
İstanbul'da uzun süre sonra ilk galibiyet
Geçen sezon 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, son 2 sezonda Medipol Başakşehir maçına kadar 9 İstanbul deplasmanında hiç puan alamamıştı.
Dünkü müsabakaya kadar İstanbul'da çıktığı 9 maçta 22 gol yiyip, 5 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Göztepe, Süper Lig'de daha önce mücadele ettiği 2002-2003'te İstanbul'da oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. İzmir temsilcisi Süper Lig'de İstanbul'da bundan önceki son galibiyetini ise 2001-2002 sezonunda, 27 Nisan 2002'de Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla elde etmişti.
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