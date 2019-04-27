TFF 2. Lig'de 33. hafta heyecanı

Gruplarını lider bitirecek ekiplerin doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta lideri takip edecek dörder takım ise 1. Lig'e çıkacak son takım olabilmek için play-off oynayacak. Son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 3. Lig'e düşecek.

Ligde 33. hafta heyecanı 28 Nisan Pazar günü saat 15.30'da başlayacak müsabakalarla yaşanacak.

Kırmızı Grup'ta avantaj Menemen Belediyespor'da

Kırmızı Grup'ta son 2 haftaya 67 puanla takipçisi Fatih Karagümrük'ün 5 puan önünde giren Menemen Belediyespor, yarın konuk edeceği Şanlıurfaspor karşısında alacağı en az 1 puanla, son maçlar öncesinde 1. Lig'e çıkmayı garantileyecek.

Grupta 62 puanlı Fatih Karagümrük, 58 puanlı Tuzlaspor, 56 puanlı Manisa Büyükşehir Belediyespor ve 54 puanlı Şanlıurfaspor, play-off barajında yer alıyor. Şanlıurfaspor'u 52 puanla Etimesgut Belediyespor izliyor.

Darıca Gençlerbirliği'nin düşmesinin kesinleştiği Kırmızı Grup'ta 30 puanlı Tokatspor ve 31 puana sahip Konya Anadolu Selçukspor, düşme hattında yer alıyor. Bu iki ekip de 33. haftadaki sonuçlara göre ligden düşebilir.

Keçiörengücü son 2 haftaya lider durumda girdi

Keçiörengücü'nün 70 puanla Kastamonuspor 1966'nın 2 puan önünde lider durumda bulunduğu Beyaz Grup'ta yarın oynanacak karşılaşmaların ardından Başkent temsilcisinin şampiyonluğunu ilan etme şansı var.

Ligde ilk 5 sırada yer alan Keçiörengücü, Kastamonuspor 1966, Yılport Samsunspor, Sarıyer ve Sakaryaspor'dan biri doğrudan 1. Lig'e çıkacak, diğer 4 ekip ise play-off oynayacak.

Gaziantepspor ve Manisaspor'un küme düşmesinin kesinleştiği grupta 30'ar puanlı Bayrampaşa ve Ankara Demirspor ile 31 puana sahip Hacettepe, son 3 haftaya dezavantajlı girdi.

Maç programı

Tüm maçların 28 Nisan Pazar günü saat 15.30'da başlayacağı TFF 2. Lig'de 33. haftanın programı şöyle:

Kırmızı Grup

Menemen Belediyespor-Şanlıurfaspor (Menemen İlçe)

Kahramanmaraşspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)

Zonguldak Kömürspor-BAK Spor (Karaelmas Kemal Köksal)

Darıca Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Darıca İlçe)

Tokatspor-Konya Anadolu Selçukspor (Gaziosmanpaşa)

Tuzlaspor-Bandırmaspor Baltok (Tuzla Belediye Sahası)

Fethiyespor-Pendikspor (Fethiye İlçe)

Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Beyaz Grup

Manisaspor-Yılport Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)

Gümüşhanespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Gümüşhane Yenişehir)

Ankara Demirspor-Niğde Anadolu (TCDD Ankara Demirspor)

Eyüpspor-İnegölspor (Bağcılar Mahmutbey)

Hacettepe-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

UTAŞ Uşakspor-Keçiörengücü (Uşak 1 Eylül)

Sakaryaspor-Bayrampaşa (Yeni Sakarya Atatürk)

Amed Sportif Faaliyetler-Kastamonuspor 1966 (Diyarbakır)