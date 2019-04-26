Başakşehir 5 haftada 10 puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe’ye 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Ligde 25. hafta sonunda takipçisi Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan Başakşehir, sonrasında oynadığı 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.

Bu süreçte Beşiktaş ve Göztepe’ye yenilen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile de beraber kalan Başakşehir sadece Konyaspor'u mağlup edebildi.

Turuncu-lacivertliler, son 5 haftada ise 10 puan kaybı yaşadı.

Medipol Başakşehir bu sezon sahasındaki ikinci yenilgiyi Göztepe karşısında aldı.

Bu sezon sahasında 14. haftada Demir Grup Sivasspor'a kaybeden Medipol Başakşehir, evindeki 15. maçında Göztepe karşısında 2. yenilgisiyle tanıştı.

Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe, 8 haftalık galibiyet özlemine Medipol Başakşehir karşısında son verdi.

Deplasmanda lider Medipol Başakşehir'i 2 golle geçen İzmir ekibi, puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla 15. sıraya çıktı.

Göztepe gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde ikinci sırada bulunan Galatasaray, Konyaspor deplasmanından galip ayrılması durumunda puanını 62’ye yükseltecek ve Başakşehir ile puanı aynı yapacak. Sarı-kırmızılılar averajla da liderlik koltuğuna oturacak.