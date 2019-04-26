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Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı'nda hedef yarı final
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NESİBE AYDIN KADIN BASKETBOL TAKIMI'NDA HEDEF YARI FİNAL

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı'nda hedef yarı final

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde adını play-off’a yazdırdı.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi ile eşleşen Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, deplasmandaki ilk maçta rakibine 65-64 kaybetti.

Ankara’daki ikinci müsabakayı 64-57 kazanan Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu’nda 27 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’de başlayacak karşılaşmayı kazanırsa, yarı finale çıkacak.

Nesibe Aydın GSK 2. Başkanı Reşat Gemalmaz, Ankara’yı ve Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nı Türk basketbolunda temsil ettiklerini ifade etti.

“Hedefimiz, yarı finale çıkmak. Ankara’daki maçı Başkentliler’in, öğrencilerimizin ve velilerimizin destekleriyle kazandık. Mardin’de oynayacağımız karşılaşmayı da alıp, bu turu geçmek istiyoruz.”

 
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