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Altın Kız yılın sporcusu
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ALTIN KIZ YILIN SPORCUSU

Altın Kız yılın sporcusu

Dünya şampiyonu aerobik cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, İstanbul Okan Üniversitesi tarafından "yılın sporcusu" ödülüne layık görüldü.

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Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İstanbul Okan Üniversitesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "İstanbul Okan Üniversitesi 2018 Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ayşe Begüm Onbaşı, bu yarışmada yılın sporcusu seçildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ayşe Begüm Onbaşı, "Bu ödülü layık gören herkese teşekkür ediyorum. Önümüzde çok önemli bir turnuva var. İlk kez Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Yılmadan ve durmadan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 
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