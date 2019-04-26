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Erol Bulut ile yollar resmen ayrıldı
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EROL BULUT İLE YOLLAR RESMEN AYRILDI

Erol Bulut ile yollar resmen ayrıldı

Yeni Malatyaspor'dan açıklama: Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun teknik sorumluluğunu yapan Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.

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Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut dönemi sona erdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "20.09.2017 tarihi itibarıyla Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun teknik sorumluluğunu yapan Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Malatya temsilcisi, geçen sezonun ilk yarısında göreve gelen Erol Bulut yönetiminde ligi 43 puanla 10. sırada bitirmişti. Sarı-siyahlı ekip, bu sezon ise 29 haftada 38 puan topladı. Evkur Yeni Malatyaspor, ayrıca bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynadı.

 
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