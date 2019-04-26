Mustafa Kaplan, 17 sene sonra yine başaracak mı?

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftası, Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşmasına şahitlik edecek. Yıllar boyu iki ekip arasında geçen kıyasıya maçların bu seferki durağı ise Vodafone Park olacak. Pazar günü saat 19.00’da başlayacak müsabakayı, İzmir bölgesi hakemlerinden 33 yaşındaki Halil Umut Meler yönetecek.

İki ekip arasında 119 maç oynandı

Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki rekabet, resmi kayıtlara göre 1936-37 sezonuyla beraber başlıyor. O dönem ‘Milli Küme’ olarak adlandırılan Türkiye Ligi’ne, iki takım arasında oynanan karşılaşmalara Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları de eklendiğinde 119 randevu önümüze çıkıyor.

İki takım arasında oldukça geçmişe dayanan maçlara bakıldığında, Beşiktaş’ın 81 ve Ankaragücü’nün 12 galibiyeti bulunurken 26 karşılaşmanın ise beraberlik sonuçlandığı görülüyor.

Süper Lig’de 100. randevu

Sadece Süper Lig karşılaşmaları dikkate alındığında ise Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki 100. randevu bu hafta sonu oynanacak. İnönü Stadyumu’nun yıkılıp yerine Vodafone Park’ın yapıldıktan sonra oradaki ilk müsabakasını yapacak olan iki ekip, Süper Lig’de daha önce 99 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda, Beşiktaş 67, Ankaragücü 8 galibiyet alırken 24 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Ankaragücü, İstanbul’da şanssız

Ankaragücü’nün Beşiktaş’a karşı deplasmanda yaptığı resmi karşılaşmalarda, İstanbul ekibinin 52, Başkent ekibinin ise 2 galibiyeti bulunuyor. Bu maçların 7’si ise eşitlikle sonuçlandı.

Ankaragücü’nün deplasmanda Beşiktaş’a karşı galip geldiği karşılaşmalardan biri 1969-70 sezonunda, diğeri ise 2001-02 sezonunda oynandı. Yaklaşık 50 senede sadece iki kez İstanbul’da gülebilen Ankaragücü’nün ilk galibiyetinde takımın başında Mustafa Ertan yer alırken, son galibiyetinde ise sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünü Ersun Yanal yapıyordu.

17 sezon sonra yine Mustafa Kaplan

Ankaragücü’nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, Ankaragücü’nün Ersun Yanal döneminde Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada ise teknik ekibin içinde yer alıyordu. İstanbul’daki son galibiyette Ersun Yanal’ın yardımcısı olarak takımda görev alan Mustafa Kaplan, Başkent ekibinin İstanbul’da Beşiktaş’a karşı oynadığı son müsabaka olan 2012-13 sezonundaki Türkiye Kupası karşılaşmasında da Ankaragücü’nün teknik direktörlüğünü yapıyordu.