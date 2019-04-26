Türk tenisçiden önemli başarı

Avustralya'nın Melbourne kentinde bu sene 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Gelibolu Gençlik Tenis Turnuvası'nda Türk kökenli sporcu Cihan Akay, teklerde ve Avustralyalı partneri Nikita Volonski ile çiftlerde şampiyon oldu.

Melbourne Park'ta düzenlenen turnuvada, ev sahibi Avustralya ile birlikte toplam 13 ülkeden 59 erkek ve 53 kadın tenisçi mücadele etti.

Bu yıl Türkiye'den sporcunun yer almadığı turnuvada, tenis hayatını Avustralya'da sürdüren 17 yaşındaki Cihan Akay, önemli bir başarıya imza atarak hem teklerde hem de çiftlerde kupa kazanan ilk Türk erkek tenisçi unvanını elde etti.

İlk kupa tek erkeklerde geldi

Toprak kortta oynanan tek erkekler final maçında Avustralyalı rakibi Junyi Tang karşısına çıkan Akay, ilk seti 6-3, ikinci seti ise 6-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Tekler finalinin ardından partneri Nikita Volonski ile Avustralyalı Will Hann-Patrick Kotan ekibine karşı çiftler finalinde mücadele eden Akay, çekişmeli geçen müsabakayı 2-1 kazanıp, ikinci kez birincilik kürsüsüne çıktı.

Türkiye'de tenis oynadığı dönemlerde 12 yaş milli takımında da mücadele eden Akay, organizasyonda tarihi bir başarıya imza atarak şampiyonluk elde eden ilk Türk erkek sporcu oldu.

Akay: "Emeğimin karşılığını aldığım için mutluyum"

Turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan Cihan Akay, "Kazandığım için çok mutluyum. Son birkaç aydır hocalarımla beraber yoğun bir çalışma içindeydim. Emeğimin karşılığını aldığım için çok mutluyum. İyi tenis oynadığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın isminin "Gelibolu" olmasının, tekler ve çiftlerde kupayı kazanmasını daha da anlamlı kıldığını aktaran genç raket, "Adının Gelibolu olması nedeniyle turnuva benim için ayrıca anlamlı. O yüzden çok mutlu ve sevinçliyim." diye konuştu.

Uluslararası Gelibolu Gençlik Tenis Turnuvası'nda 2013 yılında korta çıkan milli tenisçi İpek Soylu, hem teklerde hem de çiftlerde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk tenisçi olmuştu.