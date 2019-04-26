Beşiktaş’ta rehavete yer yok

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak Beşiktaş’ta taktik çalışmalar sürüyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularından rehavete kapılmamalarını istedi.
Deneyimli çalıştırıcı, hem saha içinde hem de saha dışında yaptığı toplantılarda, futbolcularından sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisini unutup, öncelikle MKE Ankaragücü maçına yoğunlaşmalarını istedi.
Cezalı Medel'in yerine defansın soluna Caner Erkin’i monte eden Güneş, hücum bölgesinde özellikle kanatta oynatacağı oyuncularda kararsızlık yaşıyor.
Lens’in ortaya koyduğu oyundan memnun olmayan Beşiktaş teknik heyeti, sakatlıktan kurtulan Ricardo Quaresma’yı antrenmanlarda zaman zaman 11’de deniyor. Ancak, Portekizli yıldızın fiziki olarak eksikliği göze çarpıyor.
Demir Grup Sivasspor maçında oyuna 11’de başlayan Kagawa’yı da yetersiz bulan Güneş, sol kanatta Güven üzerinde duruyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, ligin 2'nci yarısında attığı 9 golle Beşiktaş'ın en önemli ismi haline gelen Burak Yılmaz'a özel uyarılarda da bulunuyor.
Kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek olan Burak'tan, maçta sakin kalıp, ikili mücadelelerde dikkatli olmasını istiyor.
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