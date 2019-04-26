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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
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FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANIYOR

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

Mali konularda açıklama yapılması beklenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yarın gerçekleşecek.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek nisan ayı toplantısının saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.

Toplantıda mali konularla ilgili açıklama yapılması ve başkan Ali Koç'un da bir konuşma yapması bekleniyor.

 
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