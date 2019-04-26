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Trabzonspor'dan Papy için taziye
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TRABZONSPOR'DAN PAPY İÇİN TAZİYE

Trabzonspor'dan Papy için taziye

Trabzonspor, kalp krizi sonucu vefat eden eski futbolcusu Faty Papy için taziye mesajı yayımladı.

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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2009-2011 yıllarında kulübün formasını giyen 28 yaşındaki Burundili futbolcu Faty Papy'nin bir futbol müsabakası esnasında geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Papy'nin vefatından dolayı büyük üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Camiamızın, ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun." ifadelerine yer verildi.

 
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