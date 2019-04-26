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Voleybol kadınlarda play-off heyecanı
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VOLEYBOL KADINLARDA PLAY-OFF HEYECANI

Voleybol kadınlarda play-off heyecanı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off karşılaşmalarında Fenerbahçe Opet Galatasaray HDI ile yarın ikinci defa mücadele edecek.

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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta, yarın ikinci kez karşılaşacak.

Serinin ikinci maçı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.

Fenerbahçe Opet, karşılaşmayı kazandığı takdirde sezonu 3. sırada bitirecek. Galatasaray HDI Sigorta'nın galip gelmesi halinde ise serinin son maçı 30 Nisan Salı günü oynanacak.

 
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