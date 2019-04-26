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İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu
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İŞTE TRABZONSPOR'UN FENERBAHÇE MAÇI KADROSU

İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a ulaştı.

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Trabzon'dan kalkan uçakla öğleden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi, bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Futbolcular, kendilerine yoğun ilgi gösteren taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Trabzonspor kafilesi, takım otobüsüyle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega yer aldı.

Sakatlığı devam eden Ogenyi Onazi ise kafileye dahil edilmedi.

 
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