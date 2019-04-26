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Atilla Türker, Deplase Röportajlar'da
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ATİLLA TÜRKER, DEPLASE RÖPORTAJLAR'DA

Atilla Türker, Deplase Röportajlar'da

Atilla Türker'in konuk olduğu Deplase röportajlar saat 14:00'da başlıyor...

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Deplase Röportajların ilk konuğu Ankara'dan İstanbul'a transfer olan usta gazeteci Atilla Türker
İstanbul'dan yapacağımız bu keyifli sohbeti canlı yayında Klasspor TV Youtube ve Facebook sayfalarından izleyebilir, yorumlarınızla katılabilirsiniz.

Deplase Röportajlar saat 14:00'da Klasspor, Klasspor TV internet sitesinde, Klasspor TV'nin Facebook, Youtube ve Periscope sayfasından izleyebilirsiniz...

Bizi izlemeye devam edin.

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