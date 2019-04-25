Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenerek finale yükseldi. Kupada 23. kez final oynayacak olan sarı-kırmızılı ekip, 17 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım unvanına sahip bulunuyor. Galatasaray, finalde son şampiyon Akhisarspor ile karşılaşacak

Golsüz eşitlikle sona eren yarı final ilk maçının rövanşında Yeni Malatya Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, 5. dakikada Martin Linnes'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin 39. dakikadaki şık golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemeleri ve sakatlıklardan dolayı 7 dakika uzarken, uzatma bölümündeki duraklamalarla ilk yarı 14 dakika gecikmeli bitti. Bu sürede Evkur Yeni Malatyaspor VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Danijel Aleksic, 45 14. dakikada kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda farkı açan Galatasaray, 58 ve 74. dakikalarda Henry Onyekuru ile 84. dakikada Kostas Mitroglou'nun golleriyle 5-1'lik üstünlük kurdu. Maç Arturo Mina'nın 89. dakikada attığı golle 5-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray, 23. kez finalde

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finale yükseldi. Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'u 0-0 ve 5-2'lik iki maçın ardından eleyen Galatasaray, 18. kez kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak.

Finalde rakip son şampiyon

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde son şampiyon Akhisarspor ile karşılaşacak. Türkiye Kupası, Akhisarspor ile Galatasaray arasında 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Linnes, 100. maçında gol attı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 100. resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Norveç'in Molde ekibinden 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 100 müsabakada forma giydi.

Linnes, "dalya" dediği Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde 4. kez fileleri havalandırdı.

Marcao sakatlandı

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Marcao, sakatlandı. Müsabakanın 32. dakikada kasığından sakatlanan Brezilyalı stoper, oyundan çıkmak zorunda kaldı. 22 yaşındaki futbolcunun yerine Selçuk İnan oyuna girdi.