Fenerbahçe Beko tarih yazdı

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde tarih yazdı. Play-off serisi dördüncü maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 99-82 mağlup eden sarı-lacivertliler, 3 galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seriyi 3-1 kazanarak üst üste 5. kez adını "Dörtlü Final" yazdırdı.

Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed, Datome ve Guduric'in basketleriyle ilk iki dakikayı 7-0 önde geçti. Etkili savunmasıyla rakibini 7 dakikalık bölümde 5 sayıda tutan sarı-lacivertli ekip, yakaladığı 9 sayılık seriyle farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 5-21.

Ali Muhammed'in 13 sayılık performans sergilediği bu bölümde rakibinin farkı indirmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 30-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe daha iyi başlayan ev sahibi ekibi Vesely ve Sloukas ikilisinin elinden bulduğu basketlerle durduran Fenerbahçe Beko, 15. dakikayı 38-28 üstünlükle geçti. Zalgiris son dört dakikalık bölümde rakibinin 8 sayısına 11 sayıyla karşılık verirken, Sloukas'ın son hücumdan boş döndüğü devreyi sarı-lacivertli ekip 49-41 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko'nun Ali Muhammed'in üçlüğüyle başladığı üçüncü çeyreğin ilk iki dakikasında Zalgiris 7 sayılık bir seri yakaladı ve farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 48-52. Ali Muhammed ve Vesely'nin sayılarıyla yakaladığı 7-0'lık seriyle rakibine yanıt veren sarı-lacivertliler, son üç dakikada potasında sadece 5 sayı gördü ve son çeyreğe 72-61 üstün gitti.

Mücadelenin 33. dakikasında farkı 17 sayıya (81-64) kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, kalan bölümde etkili oyununu sürdürdü ve müsabakayı 99-82 kazandı.

Üst üste 5. kez Dörtlü Final

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 sezonda Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i eleyerek üst üste 5. kez Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını kazandı.

Organizasyonda geride kalan üç sezonda final oynayan sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Bir ilk yaşanabilir

Sarı-lacivertlilerin yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes-Barcelona Lassa eşleşmesinin galibi olacak.

Anadolu Efes 2-1 önde olduğu seriyi kazanırsa, tarihte ilk kez, iki Türk takımı "Dörtlü Final"de finalde yer alacak.

Salon: Zalgirio

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya), Elias Koromilas (Yunanistan)

Zalgiris: Davies 25, Westermann 5, White 7, Grigonis 7, Ulanovas 4, Thompson 2, Wolters 18, Walkup 6, Milaknis 6, Jokubaitis 2

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 25, Guduric 11, Datome 9, Melli 6, Vesely 12, Green 11, Melih Mahmutoğlu 6, Sloukas 15, Sinan Güler, Ahmet Düverioğlu 4

1. Periyot: 16-30

Devre: 41-49

3. Periyot: 61-72

Beş faulle çıkanlar: 31.33 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)