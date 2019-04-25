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Liverpool taraftarlarına 'İstanbul2005' uyarısı
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LİVERPOOL TARAFTARLARINA 'İSTANBUL2005' UYARISI

Liverpool taraftarlarına 'İstanbul2005' uyarısı

İngiliz polisinden Liverpool taraftalarına "Siber güvenliğiniz için 'istanbul2005' şifresini değiştirin" uyarısı geldi. İşte o ilginç uyarının hikayesi...

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Takvimler 25 Mayıs 2005'i gösterdiğinde İstanbul tarihi bir maça ev sahipliği yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngilizler’in köklü kulübü Liverpool ile İtalyan devi Milan arasındaki karşılaşma müthiş bir geri dönüşe sahne oldu.

İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Liverpool, maçı 3-3’e getirdi ve penaltılar sonucunda kupaya uzandı. Aradan geçen 14 yıla rağmen İngiliz ekibinin taraftarları tarihi maçı unutamadı. Hatta taraftarlardan bir bölümü sosyal medya hesaplarının şifresini "İstanbul 2005" olarak belirledi.

İşte bu bilgi İngiliz polisini harekete geçirdi.

Siber Güvenlik Merkezi, Merseyside bölgesinde yaşayan 1 buçuk milyon kişiden 75 bininin sosyal medya hesaplarında "İstanbul 2005" şifresini kullandığını açıkladı.

Bu şifrenin kullanıcılara gelecekte büyük sıkıntılar yaşatabileceğine dikkat çeken uzmanlar, siber saldırılar sonucunda banka hesaplarına kadar birçok kişisel bilginin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceği konusunda Liverpoollu taraftarları uyardı.  

 
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