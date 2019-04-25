Yanal'dan öğrencilerine uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçı yaklaşırken öğrencilerine uyarılarda bulunuyor.
Yanal, bu karşılaşmanın kulüp için çok önemli olduğunu söylerken kendileri için bu sezonun dönüm noktalarından birini yaşayacaklarını aktardı.
Özellikle Aytemiz Alanyaspor müsabakasındaki silik futbol nedeniyle çok sinirlenen deneyimli çalıştırıcı bu oyunun bir daha tekrarlanmasını istemiyor.
Hafta içi Başkan Ali Koç’un Samandıra’da, oyuncular ve Yanal’a yaşadığı üzüntüyü aktarmasının ardından 57 yaşındaki teknik adam, yönetimi ve taraftarı daha fazla mahcup etmeye haklarının olmadığını vurguladı.
Ersun Yanal futbolculara, artık ayağa kalkmaları ve kalan 5 maçta olabildiğince puan toplamaları gerektiğini söyledi.
Futbolcularından Trabzonspor karşısında özgüvenli bir futbol ortaya koymalarını isteyen Ersun Yanal, galibiyetle taraftarın gönlünün az da olsa alınacağını anlattı.
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