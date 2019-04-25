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Spor kulüplerinden çocuk istismarına ortak tepki
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SPOR KULÜPLERİNDEN ÇOCUK İSTİSMARINA ORTAK TEPKİ

Spor kulüplerinden çocuk istismarına ortak tepki

Spor kulüpleri, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayına yayımladıkları mesajlarla tepki gösterdi.

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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir'in yanı sıra birçok Anadolu kulübü, sosyal medya hesaplarından, siyah arka plan üzerine beyaz olarak "Susmuyoruz" başlığı ve #ÇocukSusarSenSUSMA etiketiyle tepkilerini ortaya koytepki, du.

Kulüplerin sosyal medya hesaplarında, "Çocuklarımızın sesi olmak için biz susmuyoruz!", "Çocuklar için Susmayacağız!" mesajları da yer aldı.

 
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