Spor kulüplerinden çocuk istismarına ortak tepki

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir'in yanı sıra birçok Anadolu kulübü, sosyal medya hesaplarından, siyah arka plan üzerine beyaz olarak "Susmuyoruz" başlığı ve #ÇocukSusarSenSUSMA etiketiyle tepkilerini ortaya koytepki, du.
Kulüplerin sosyal medya hesaplarında, "Çocuklarımızın sesi olmak için biz susmuyoruz!", "Çocuklar için Susmayacağız!" mesajları da yer aldı.
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