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Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta hakemleri
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SPOR TOTO 1. LİG'DE 31. HAFTA HAKEMLERİ

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta hakemleri

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Nisan Cumartesi:

14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

14.00 Hatayspor-Adanaspor: Ramazan Keleş

19.30 Altınordu-Altay: Erkan Engin

28 Nisan Pazar:

14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor: Caner Ak

16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor: Ümit Öztürk

16.30 Adana Demirspor-Boluspor: Özgür Yankaya

19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok: Mert Güzenge

29 Nisan Pazartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Batuhan Gültek

19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor: Kadir Sağlam

 
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