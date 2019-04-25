Ligin dibinde, kupanın finalinde

Sezona Galatasaray önünde penaltı atışları sonucu TFF Süper Kupa'yı alarak başlayan Akhisarspor, Süper Lig'de beklentilerin çok altında kalmasına karşın, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez daha finale yükseldi.

Kupada geçen yıl tarihinin ilk finalini oynayan ve Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaşan yeşil-siyahlı ekip, bu sezon yarı finalde Ümraniyespor'u eleyerek finale çıktı.

Akhisarspor'un finaldeki rakibi, bu akşam rövanş müsabakası oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray eşleşmesinin galibi olacak.

- Bu sezon 3 teknik adam görev yaptı

Geride kalan sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Akhisarspor, 3 farklı teknik direktörle çalıştı.

Ligde küme düşme tehlikesini en yakından hisseden takım konumundaki Akhisarspor'u sırasıyla Safet Susic, Cihat Arslan ve Cem Kavçak çalıştırdı.

- Kupa sonuçları

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Akhisarspor, Fatih Karagümrük, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve son olarak Ümraniyespor'u eledi.

Ligde 29 maçta 6 galibiyeti bulunan Akhisarspor, kupada ise 8 maçta da yenilmedi. Bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ege temsilcisi, 15 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

- En golcüler Bokila ve Cikalleshi

Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında Akhisarspor'un en skorer isimleri Bokila ile Cikalleshi oldu.

Jeremy Bokila ve Sokol Cikalleshi'nin üçer gol kaydettiği kupa maçlarında, Adrien Regattin ile Josue ikişer, Daniel Larsson, Elvis Manu, Helder Barbosa ve Onurcan Güler de birer gol attı. İstikbal Mobilya Kayserisporlu oyuncu Atila Turan, Akhisarspor adına kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

- Üst üste finale çıkmayı başaran 10. takım

Bu yıl 57. kez düzenlenen ve 1962-1963 sezonundan itibaren 22 farklı takımın finale kadar yükseldiği organizasyonda, bu ekiplerden 15'i kupayı müzesine götürdü.

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da adını son 2 takım arasına yazdıran Akhisarspor, kupa tarihinde üst üste finale çıkma başarısı gösteren 10. takım olmayı başardı.

Kupada daha önce Altay, Beşiktaş, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor art arda en az iki kez finalde mücadele etmişti.

- Ligde kötü, kupada iyi

Türkiye Kupası'nda daha önce finale yükselen takımlardan 3'ü sezon sonunda lige veda etmişti. Bu takımlardan Bursaspor, kupayı kazandığı için yürürlükte olan statü gereği bir sonraki yıl da Süper Lig'de yer almıştı.

1982-1983 sezonunda Mersin İdmanyurdu finale çıktığında 27 puanla 13. sırada olmasına rağmen, sezon sonunda 29 puan ve averajla 15. duruma gerilemiş ve lige veda etmişti.

1985-1986'da finale çıktığında düşme hattında bulunmamasına karşın daha sonra tehlike bölgesine gerileyen Bursaspor, o sene geçerli olan statü doğrultusunda şampiyonluğa ulaştığı için ligden düşürülmemişti.

2006-2007'de Beşiktaş'a karşı final oynayan ve mağlup olan Kayseri Erciyesspor, sezon sonunda küme düşen ekipler arasında yer aldı.