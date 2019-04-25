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Süper Lig'de 30. hafta heyecanı
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SÜPER LİG'DE 30. HAFTA HEYECANI

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçları ile devam ediyor.

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Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi 26 Nisan Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir-Göztepe maçıyla başlayacak.

3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 30. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

26 Nisan Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

 
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