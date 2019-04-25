Kritik maçın hakemi Cüneyt Çakır

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.
30. haftada oynancak diğer karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar:
26 Nisan Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
28 Nisan Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Serkan Çınar
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
29 Nisan Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
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