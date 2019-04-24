﻿
Basketbola mali kriterler geliyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

BASKETBOLA MALİ KRİTERLER GELİYOR

Basketbola mali kriterler geliyor

Türkiye Basketbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Ömer Onan, takımların yaşadığı mali krizle ilgili konuştu. Onan, “Gelecek sezondan itibaren mali kriterler hayata geçecek” dedi.

176 Okunma

Türkiye Basketbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Ömer Onan, Milliyet Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarının yaşadığı ekonomik krizle ilgili konuşan Onan, gelecek sezondan itibaren takımların, bütçesini ve ne kadar harcayacağını, federasyona göstermek zorunda olacağını belirtti.

Ömer Onan, federasyonun sponsorluk gelirlerinin yüzde 90’ını, kulüplere dağıttığını da açıkladı.

Ekonomik sıkıntılar sebebiyle Eskişehir Basket ve Trabzonspor sezon başında ligden çekilirken, mücadelesini sürdüren Sakarya Büyükşehir Basketbol'un ise sıkıntıları devam ediyor.

Geçen sezon lige veda eden Uşak Sportif ve Yeşil Giresun, faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Son olarak Banvit firması da kulüpte sponsorluğa devam etmeyeceğini açıkladı.

Banvit kulübünün durumuna değinen Onan, “Şirketin devam etmesini istiyoruz. Kısa süre içinde gidip Balıkesir ve Bandırma belediye başkanları ile Balıkesir valisiyle görüşeceğim” ifadesini kullandı.

 
ETİKETLER
TFF heyeti, UEFA Pro Lisans Değişim Programı'na katıldı
Giresunspor'da Sözeri dönemi başladı
Rıza Kayaalp: "Bir tek altın madalyam eksik"
1
Gençlerbirliği, "taraftar" yazan formalarla maça çıksın!
Ankaragücü, Beşiktaş'a bileniyor
Osmanlıspor, 23 Nisan'ı "altyapısı" ile kutladı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿