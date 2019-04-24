Beşiktaş'a iki iyi, bir kötü haber

Aldığı üst üste galibiyetlerle ligde yeniden şampiyonluk yarışının içine giren Beşiktaş’ta, iyileşen Adriano ve Quaresma takımla çalışmalara başladı.

Yaşadığı sakatlığın ardından tedavi için ülkesi Portekiz’e giden Ricardo Quaresma, beklenenden daha erken sürede iyileşti.

16 Marttaki Göztepe maçının 12’nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve o günden beri formasından uzak kalan Adriano da ilk kez takımla birlikte çalıştı. Brezilyalı futbolcu, son 10 gündür kendisini fizik olarak hazır hissetmediği için antrenmanlara katılmamıştı.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Şilili futbolcu Gary Medel’in ise tedavisine başlandı. Hafta sonu oynanacak olan Ankaragücü maçında cezası bulunan Medel, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.