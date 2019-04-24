﻿
Beşiktaş'a iki iyi, bir kötü haber
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ'A İKİ İYİ, BİR KÖTÜ HABER

Beşiktaş'a iki iyi, bir kötü haber

Demir Grup Sivasspor'u Burak Yılmaz'ın son dakika golüyle geçerek 5'te 5 yapan Beşiktaş'a sakat futbolcularından iki iyi bir de kötü haber geldi. Quaresma ve Adriano sahalara dönerken Medel sakatlandı.

278 Okunma

Aldığı üst üste galibiyetlerle ligde yeniden şampiyonluk yarışının içine giren Beşiktaş’ta, iyileşen Adriano ve Quaresma takımla çalışmalara başladı.

Yaşadığı sakatlığın ardından tedavi için ülkesi Portekiz’e giden Ricardo Quaresma, beklenenden daha erken sürede iyileşti.

16 Marttaki Göztepe maçının 12’nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve o günden beri formasından uzak kalan Adriano da ilk kez takımla birlikte çalıştı. Brezilyalı futbolcu, son 10 gündür kendisini fizik olarak hazır hissetmediği için antrenmanlara katılmamıştı.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Şilili futbolcu Gary Medel’in ise tedavisine başlandı. Hafta sonu oynanacak olan Ankaragücü maçında cezası bulunan Medel, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

 
ETİKETLER #Beşiktaş
Rıza Çalımbay: "Beşiktaş'tan teklif gelirse seve seve kabul ederiz"
TFF heyeti, UEFA Pro Lisans Değişim Programı'na katıldı
Otyakmaz'dan yeni kulüpler birliği çağrısı
Beşiktaş'ta başkan adaylığı için son gün 2 Mayıs
Fikret Orman'ın Burak Yılmaz pişmanlığı
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde 23 Nisan sevinci
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿