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Galatasaray sezonu 3. bitirdi
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GALATASARAY SEZONU 3. BİTİRDİ

Galatasaray sezonu 3. bitirdi

Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük serisinde Halkbank'ı ikinci maçta da 3-0 yenen Galatasaray, sezonu üçüncü tamamladı.

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Play-off serisinin ilk maçında da başkent ekibini 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, lig etabını da üçüncü sırada bitirmişti.

Sezonu 4. tamamlayan Halkbank ise lig etabı sıralamasında en üst basamakta yer almıştı. 

Halkbank: 0 - Galatasaray: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Çetin Ok, Bilal Çağlar

Halkbank: Baranowicz, Efe Bayram, Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu (Hasan Yeşilbudak, Sket, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Furkan Aydın, Quesque)

Galatasaray: Duff, Venno, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Antonov (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Muzaffer Yönet)

Setler: 20-25, 17-25, 24-26

Süre: 83 dakika (25, 25, 33)

 
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