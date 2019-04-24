Galatasaray sezonu 3. bitirdi

Play-off serisinin ilk maçında da başkent ekibini 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, lig etabını da üçüncü sırada bitirmişti.
Sezonu 4. tamamlayan Halkbank ise lig etabı sıralamasında en üst basamakta yer almıştı.
Halkbank: 0 - Galatasaray: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Çetin Ok, Bilal Çağlar
Halkbank: Baranowicz, Efe Bayram, Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu (Hasan Yeşilbudak, Sket, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Furkan Aydın, Quesque)
Galatasaray: Duff, Venno, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Antonov (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Muzaffer Yönet)
Setler: 20-25, 17-25, 24-26
Süre: 83 dakika (25, 25, 33)
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