THY Avrupa Ligi'nde yenilikler

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi’nde mücadele edecek takım sayısı artıyor.

Şu anda 16 takımla oynanan ligde gelecek sezon 18 takım yer alacak.

Eurocup şampiyonu Valencia, Adriyatik Ligi’ni kazanan Kızılyıldız ve Avrupa Ligi ile 2 yıllık kontrat yapan Fransız Asvel takımı gelecek sezon ligin yeni yüzleri olacak.

Organizasyonda Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun dahil olduğu 11 takımın (A) Lisansı bulunuyor. Bayern Münih ise bu sezon başında imzaladığı 2 yıllık kontrata sahip.

Ligde geriye kalan 3 bileti ise Almanya’da Bayern Münih dışında, VTB Ligi’nde ise Cska Moskova dışında en iyi dereceyi alan takım ile özel davete sahip takım alacak.

Normal sezonda maç sayısının 30’dan 34’e yükseleceği ligde sezon başlangıcı 1 hafta öne, bitimi ise 1 hafta geriye çekilecek.

Ayrıca bu sezon 5 kez oynanan çift maçlı hafta sayısı da 7’ye yükselecek.